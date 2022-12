SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM, U NEDELjU SUVO I HLADNIJE

Vreme sutra – oblačno i osetno hladnije sa kišom, na jugu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se tokom prepodneva. Tokom dana, uz pad temperature, kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, i to najpre na severu. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura kretaće se od 3 na severu do 17 stepeni na jugu zemlje, do kraja biće u padu, pa će uveče biti između 0 i 5 stepeni. Tokom večeri i noći očekuje se prestanak padavina.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom, uz slab do umeren istočni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 9, maksimalna tokom dana 14 stepeni, do kraja dana u padu na 6 stepeni.

U nedelju suvo i hladno, ujutro na severozapadu uz slab mraz. U ponedeljak ujutro hladno, uz maglu i mraz, tokom dana suvo. Maksimalne temperature u nedelju i ponedeljak kretaće se od 2 do 5 stepeni.