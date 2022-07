SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM I SVEŽIJE

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno, na jugu i istoku sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz obilnije padavine ujutro. U ostalim predelima uglavnom suvo ili uz slabe padavine. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 18, maksimalna dnevna od 19 na jugu i jugoistoku do 28 stepeni na severu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 13, maksimalna 19 stepeni.

U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Od utorka sunčano. Vetar umeren do jak severozapadni. Maksimalna temperatura u nedelju i početkom sledeće sedmice od 24 do 28 stepeni.

N.S.

foto: RTC