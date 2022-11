Nakon oblačnog jutra sa kišom, sutra tokom dana očekuje se prestanak padavina, i to najpre na severozapadu. Posle podne u većem delu zemlje promenljivo oblačno i suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Minimalna jutarnja temperatura od 7 do 10, maksimalna dnevna od 10 na severu do 18 stepeni na jugu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom. Prestanak padavina se očekuje kasno posle podne. Vetar slab do umeren zapadni. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 14 stepeni.

N.S.

foto: RTC