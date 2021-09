SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM

Vreme sutra umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito tokom prepodneva, a više padavina očekuje se u centralnim predelima zemlje. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 13, maksimalna 20 stepeni.

Od srede do petka promenljivo oblačno, u sredu se ponegde očekuje slaba kiša, a u četvrtak uglavnom u južnim i centralnim predelima. U petak suvo. Maksimalna temperatura u sredu od 17 do 23, u četvrtak i petak do 21 stepen.

N.S.

foto: arhiva RT Caribrod