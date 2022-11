SUTRA OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM I VETROVITO

Vreme sutra – pretežno oblačno i hladnije sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče sa severa i severozapada razvedravanje. Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 2 na zapadu do 6 stepeni na istoku, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren do pojačan, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 4, maksimalna 9 stepeni, uveče u padu.

U petak jutro tmurno i maglovito, tokom dana suvo. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni. Za vikend se očekuje postepeni pad temperature. U subotu će biti suvo. U noći između subote i nedelje na jugu, a u nedelju i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.