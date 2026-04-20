Vreme sutra – promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa kišom, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna 12 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz maksimalnu temperaturu od 13 do 17 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno sa dnevnom temperaturom od 14 do 19 stepeni.