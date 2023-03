SUTRA OBLAČNO, POPODNE SA KIŠOM

Vreme sutra umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, uz razvedravanje do večeri. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na planinama i na istoku povremeno i jak. Jutanja temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, od sredine dana sa kišom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura 7, maksimalna 16 stepeni.

U sredu sunčano, sa temperaturom od 15 do 20 stepeni. U četvrtak i petak biće sunčano i veoma toplo, na severu uz nešto više oblaka. Maksimalna temperatura kretaće se od 19 do 24 stepena.