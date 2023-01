SUTRA OBLAČNO, MOGUĆA KIŠA

Sutra ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije oblačno sa kišom, dok će na jugu i jugoistoku biti suvo, ujutro uz mraz i maglu. Sredinom dana padavine na severu će prestati, pa će u nastavku dana biti suvo, dok se kiša očekuje u ostalim delovima zemlje, a u brdsko-planinskim predelima padaće sneg. Uveče i tokom noći u celoj zemlji se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -3 do 4, maksimalna dnevna od 5 do 9 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa uslovima za slabu kišu povremeno. Vetar slab, uglavnom severozapadni. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna tokom dana 6 stepeni.

U nedelju nakon tmurnog i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine, uz pojačanje jugoistočnog vetra. Maksimalna temperatura od 8 na istoku do 14 stepeni na zapadu zemlje.

N.S.

foto: RTC