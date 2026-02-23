SUTRA OBLAČNO, MESTIMIČNO SA KIŠOM

Vreme sutra – oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna od 10 do 13 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren zapadni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 10 stepeni.

U sredu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, samo ujutro na jugu i jugoistoku ponegde sa slabom kišom. Od četvrtka Suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima.

foto: RTC