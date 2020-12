SUTRA OBLAČNO I MALO TOPLIJE

Sutra će u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije. Samo se krajem dana na severu očekuje slaba kiša. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 2, maksimalna dnevna od 6 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i suvo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna 7 stepeni.

U petak i subotu umereno do potpuno oblačno, toplije i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura u petak od 8 do 14, za vikend ponegde i do 16 stepeni. U nedelju se očekuje naoblačenje sa kišom.

N.S.

foto: arhiva RTC