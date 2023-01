SUTRA OBLAČNO I HLADNO, SA SNEGOM

Vreme sutra – oblačno, tmurno i hladno. Ujutro i pre podne u južnim i istočnim, posle podne u centralnim, a tokom večeri i na severu se očekuje jače naoblačenje sa susnežicom i snegom. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na severoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 3, maksimalna dnevna od 2 do 4, na jugu od 4 do 6 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa uslovima za susnežicu i sneg, uglavnom u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 0, maksimalna 3 stepena.

Do kraja sedmice biće oblačno i hladno sa snegom, na istoku i sa susnežicom. Duvaće severozapadni vetar. U nižim predelima očekuje se formiranje, a u višim povećanje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura biće od 0 na zapadu do 4 stepena na istoku zemlje.

N.S.

foto: RTC