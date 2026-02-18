SUTRA OBELEŽAVANjE 153. GODIŠNjICE OD SMRTI VASILA LEVSKOG

Opština Dimitrovgrad organizovaće svečanost povodom 153. godišnjice od smrti Vasila Levskog. Program je zakazan za sutra, od 12.00 časova pred bistom Vasila Levskog. Prisutnima će se obratiti predsednik opštine Vladica Dimitrov, nakon čega će govoriti i neki od gostiju na svečanosti. Učenici dimitrovgradske gimnazije izvešće dramatizaciju posvećenu Apostolu slobode. Polaganje venaca i cveća ispred biste Vasila Levskog, u centru grada, biće organizovano od 12.30 do 12.40 časova.

foto: RTC