Sutra jutro vedro i veoma hladno, u većini predela uz slab do umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, ali i dalje prohladno za ovo doba godine. Krajem dana sa juga se očekuje naoblačenje, u toku noći na jugu kiša, na planinama sneg. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 2, maksimalna dnevna od 10 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uveče uz povećanje oblačnosti. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna 12 stepeni.

U subotu oblačno sa kišom i pljuskovima, u planininskim predelima sa snegom. Više padavina očekuje se krajem dana. I u nedelju oblačno sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura tokom vikenda od 8 do 14 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC