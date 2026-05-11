SUTRA JE SVETI VASILIJE OSTROŠKI

Srpska pravoslavna crkva i vernici 12. maja proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog, jednog od najpoštovanijih svetaca i čudotvoraca. Veruje se da se na taj dan, koji je crveno slovo, dešavaju najveća čuda i isceljenja, posebno kod velike svetinje, manastira Ostrog, gde se čuvaju mošti sveca, više od 300 godina i predstavlja mesto hodočašća za vernike svih religija.

Sveti Vasilije Ostroški je veliki čudotvorac čija su dela poznata i van granica Srpske pravoslavne crkve.

