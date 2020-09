SUTRA ISTIČE ROK ZA PRIJAVU POSLODAVACA NA PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“

Sutra, 25. septembra ističe rok za prijavu poslodavaca u okviru programa Nacionalne službe za zapošljavanje „Moja prva plata“.

Mladi, odnosno kandidati koji žele da se prijave za rad u kompanijama, moći će to da urade od 1. do 15. oktobra preko aplikacije koju kreira Kancelarija za IT i eUpravu, dok će se od 1. novembra obavljati povezivanje kandidata i poslodavaca koji su oglasili radne pozicije.

Ministar finansija Vlade Srbije Siniša Mali izjavio je da se do sada 5.636 preduzeća u okviru programa Moja prva plata oglasilo ukupno 13.500 radnih mesta na 8.500 pozicija.

Program je usmeren ka mladima koji su završili srednju školu i fakultet, a nemaju posao. Njima će država pomoći tako što će deo plate pokriti u periodu od devet meseci i to mesečno 20.000 dinara za one sa završenom srednjom školom i 24.000 za one sa završenim fakultetom. Iz budžeta Republike Srbije za program „Moja prva plata“ izdvojeno je dve milijarde dinara.

foto: mojaprvaplata.gov.rs