SUTRA FINALE NA 58. TURNIRU U MALOM FUDBALU

Sinoć je u Sportskom centru Park na 58-om turniru u malom fudbalu odigran susret za treće mesto mlađih pionira i polufinalni susreti kod seniora.

Susret za treće mesto u konkurenciji mlađih pionira odigrali su ekipa Balkanski 2 i Orlovi. Tri pogotka Filipa Taškova i jedan Kristijana Ivanova doneli su Balkanskom 2 prednost od 4:0 na poluvremenu, Luka Veličkov je povisio na 5:0, a onda su gosti iz Pirota serijom golova smanjili na 5:4, ali vremena za preokret nije bilo, pa je treće mesto u najmlađoj kategoriji pripalo dimitrovgradskoj ekipi.

Kod seniora u razigravanju za plasman od 5. do 8. mesta ekipa Levski Sofija zapad nije se pojavila na meču protiv Hotela Hepi, dok je u susretu između ekipa Kafe Relaks Plejs i Dragoman, viđena prava goleada. Ekipa Dragomana je vodila sa 1:0 i 2:1, Piroćanci su preokrenuli do 5-2, a poluvreme je završeno rezultatom 5:3. Dragoman je smanjio na 5-4, ali su igrači Kafe Relaks Plejsa odbili taj napad i na kraju stigli do ubedljivih 9:5. Najefikasniji igrač pobedničke ekipe i cele utakmice bio je Bojan Kostić, koji je istakao da će se ekipa boriti do kraja i pored bolnog poraza u četvrtfinalu.

D.J.

foto i video: Dejan Todorov