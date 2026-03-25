SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO, TOPLIJE I VETROVITO

Vreme sutra – pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Posle podne i uveče sa zapada se očekuje povećanje oblačnosti, sa kišom i lokalnim pljuskovima. Minimalna temperatura kretaće se od 2 do 9, maksimalna od 15 do 20 stepeni. Krajem dana vetar će oslabiti, a temperatura će biti u padu. U planinskim predelima očekuje se prelazak kiše u sneg, a tokom noći padavine će se proširiti i na ostale krajeve.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno i toplije, uz umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 18 stepeni.

U petak oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, uz maksimalnu temperaturu od 7 do 13 stepeni. U subotu pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, uz dnevnu temperaturu između 9 i 13 stepeni.

