SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLIJE

Vreme sutra – malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, uveče u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna od 15 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno, sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 2, maksimalna 16 stepeni.

U četvrtak pre podne malo do umereno oblačno, uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Posle podne i uveče se očekuje zahlađenje i naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni, krajem dana u osetnijem padu. U petak oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 7 do 12 stepeni.

