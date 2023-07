SUNČANO I VRELO

Vreme sutra – na severu i u centralnim predelima promenljivo oblačno i svežije, pre podne i sredinom dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok će na jugu i dalje biti vedro i veoma toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 23, maksimalna dnevna od 28 do 32, na jugu do 37 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 18, maksimalna 35 stepeni.

U petak pretežno sunčano, krajem dana se na severu očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 33 do 37 stepeni.