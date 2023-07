SUNČANO I VRELO

Vreme sutra – sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 17 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

I u Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 19, maksimalna 34 stepena.

Tropski talas nastavlja se i narednih dana. U sredu će se dnevna temperatura kretati od 35 do 39 stepeni. Uveče i tokom noći u severnim, centralnim i zapadnim predelima biće lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Od četvrtka do subote na severu zemlje malo prijatnije, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predelima zadržaće se sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 32 do 36 stepeni.