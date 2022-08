Vreme sutra – ujutru vedro, u dolinama i kotlinama sveže, ponegde i maglovito. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 21, maksimalna dnevna od 33 do 38 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna 33 stepena.

U petak veoma toplo, sa temperaturom od 35 do 40 stepeni. Pre podne će biti sunčano, posle podne i uveče očekuje se naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom. Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

N.S.

foto: RTC