Vreme sutra – sunčano i veoma toplo. Kasnije posle podne i uveče u severozapadnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim predelima očekuje se naoblačenje i osveženje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, krajem dana i tokom noći u pojačanju i u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 22, maksimalna dnevna od 35 do 39 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna jutarnja temperatura 17, maksimalna 34 stepena.

U sredu promenljivo oblačno i malo prijatnje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 30 do 34 stepena. U četvrtak i petak sunčano i ponovo veoma toplo, temperaturom od 32 do 37 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC