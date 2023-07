Vreme sutra – u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji promenljivo i nestabilno. Očekuju se i sunčani intervali, ali i jake grmljavinske nepogode sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Na jugu pretežno sunčano i veoma toplo. Južni i jugozapadni vetar će tokom dana biti u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 17 do 21, maksimalna od 29 na severozapadu do 38 stepeni na jugu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura 19, maksimalna 35 stepeni.

U nedelju pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti i malo nižu temperaturu. Vetar slab i umeren, na istoku jak, severozapadni. Maksimalna temperatura od 29 do 33 stepena. U ponedeljak veoma toplo, sa temperaturom od 32 do 37 stepeni.

