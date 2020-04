Sunčano i toplo

U Srbiji u subotu pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, povremeno uz oblačnost. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 4 do 12°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C.



U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno i dalje veoma toplo. Posle podne u severnim, a krajem dana i tokom večeri i u centralnim i zapadnim predelima Srbije biće kiše i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 22°C na severozapadu do 28°C na istoku Srbije. U ponedeljak sunčano i svežije, na jugu pre podne sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura od 15 do 20°C. U utorak i sredu još svežije i u većem delu zemlje sa kišom i pljuskovima, na višim planinama sa snegom. Duvaće pojačan vetar istočnih pravaca, a u košavskom području i jak. Temperatura u padu.