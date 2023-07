SUNČANO I TOPLO DO KRAJA NEDELjE

Vreme sutra – sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, popodne u pojačanju i skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 12 na jugu do 22 stepena na severu zemlje, maksimalna dnevna od 31 do 36 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 31 stepen.

Narednih dana u celoj zemlji sunčano i veoma toplo. Najtoplije će biti u četvrtak, uz maksimalne temperature od 35 na severu do 40 stepeni na istoku i jugoistoku.

