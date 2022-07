SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – na severu i istoku zemlje pre podne oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predelima sunčano. Posle podne u većini predela sunčano, dok se na jugu i jugozapadu očekuje jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 20, maksimalna od 30 na severu i zapadu do 34 stepena na jugu i istoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 16, maksimalna 33 stepena.

U nedelju malo prijatnije. Tokom jutra, uz više oblačnosti, na jugu i jugoistoku se ponegde očekuje slaba kiša.

N.S.

foto: RTC