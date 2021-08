Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, samo u Vojvodini umereno do pretežno oblačno, ali suvo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna od 30 na severu do 35 stepeni na jugu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab zapadni i severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 18, maksimalna 35 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno i toplo, na jugu i istoku veoma toplo, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske nepogode. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar, krajem dana severozapadni. Maksimalna temperatura od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku. U petak pretežno sunčano i prijatnije, samo još na jugu i istoku ponegde sa pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 29 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC