Stručna organizacija sudija Fudbalskog saveza pirotskog okruga organizuje besplatnu školu za fudbalske studije. Prema rečima Stefana Ćirića, predsednika ove organizacije, prijavljivanje zainteresovanih devojaka i mladića uzrasta od 15 do 26 godina vršiće se u prostorijama Fudbalskog saveza pirotskog okruga do 20. januara.

