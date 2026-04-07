STRADALNA SEDMICA, NAJTIŠA NEDELJA U GODINI

Juče je počela je poslednja, sedma nedelja Velikog posta, poznata kao Strasna sedmica – najstroži i najznačajniji period pred Uskrs.

Ovi dani posvećeni su sećanju na poslednje događaje iz života Isusa Hrista, a svaki nosi posebnu simboliku i pravila koja vernici poštuju vekovima.

Strasna sedmica od davnina se obeležava najstrožim postom, a prema crkvenim pravilima, mnogi vernici ovih dana poste na vodi, dok su Veliki petak i Velika subota posebno izdvojeni kao dani najdublje tišine, molitve i uzdržanja.

Strasna sedmica naziva se i Velika nedelja, jer su se u tim danima odigrali ključni događaji hrišćanske vere – od izdaje, stradanja i raspeća do Vaskrsenja.

Svaki dan ove sedmice u bogosluženju se naziva svetim i velikim, a vernici ga provode u postu, molitvi i pripremi za najveći hrišćanski praznik.

