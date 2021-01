STIŽE SNEG

U Srbiji u subotu nakon oblačnog jutra, na jugu sa susnežicom i slabim snegom, tokom dana suvo i prohladno sa sunčanim intervalima. Krajem dana i tokom večeri na jugu i jugozapadu, a u toku noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa snegom, jedino će na severu ostati suvo. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -2 do 2°C, na severu Bačke do -4°C, maksimalna dnevna od 2 do 4°C.

U Srbiji u nedelju oblačno i hladno sa snegom, samo na krajnjem jugu i jugoistoku sa kišom i susnežicom. Krajem dana i tokom noći očekuju se obilne padavine. U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača, a u brdsko-planinskim značajno povećanje. Maksimalna temperatura od 0 do 3°C. U ponedeljak i utorak umereno do pretežno oblačno i u većem delu Srbije sa susnežicom i snegom, na jugu i sa kišom. Maksimalna temperatura od 0 do 5°C, na jugu ponegde i malo toplije. U sredu suvo sa sunčanim intervalima.

foto: arhiva RT Caribrod