STEFAN KOCIĆ NASTAVLJA DA NIŽE USPEHE NA TAKMIČENJIMA IZ RAZLIČITIH PREDMETA

Stefan Kocić, učenik osmog razreda dimitrovgradske osnovne škole nastavlja da osvaja nagrade na takmičenjima iz različitih predmeta. Na takmičenjima na republičkom nivou ove godine do sada je svoje znanje krunisao prvom nagradom iz fizike, ponovivši svoj uspeh od pre dve godine.

Kocić se takodje okitio i medaljom za osvojenu drugu nagradu na republičkom takmičenju iz informatike, održanom 25. aprila u Subotici, Priznaje da su zadaci i na ovom takmičenju bili teški.

Ovaj talentovan i vredan učenik očekuje nagradu i sa republičkog finala matematičkog takmičenja „Misliša“, za koje još uvek nisu objavljeni rezultati.

Prvo naredno takmičenje sa najboljim vršnjacima u republici, je iz matematike, 9. maja.

Opravdano velika očekivanja ovaj svestrano talentovani učenik ima i za predstojeća republička takmičenja iz srpskog jezika i književnosti, hemije i biologije. Jedini problem je što su sva tri istog dana, 25. maja.

Njegova interesovanja su mnogo šira od obaveznog gradiva.

Već je ostvario plasman na Srpsku fizičku olimpijadu i Juniorsku srpsku informatičku olimpijadu. Sa ogromnom željom za novim znanjem, ali i takmičarskim duhom Stefan uskoro može preskočiti nacionalne okvire.

Direktor škole Milena Stavrov sa ponosom ističe da je Stefan Kocić učenik koji sam sebi postavlja ciljeve i obara sopstvene rekorde.

U školi se takodje nadaju Stefanovim dobrim rezultatima na takmičenjima koja se održavaju 25. maja.

Stefana Kocića čekaju novi izazovi. Ciljeve je već postavio. Želimo mu da istraje u njihovom ostvarenju.

A.T.A.

foto i video: Miki Ilić