ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SRETENJE GOSPODNJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE I NERADNI DANI

RT Caribrod

Povodom predstojećeg državnog praznika – Danа državnosti i Danа ustavnosti, koji se obeležava 15. i 16. februara, neradni dani biće ponedeljak 16. i utorak 17. februar, pošto prvi dan praznika pada u nedelju.

Praznik je ustanovljen u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat prvi Ustav Knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav.

Sretenje Gospodnje je crkveni praznik, koji se obeležava 15. februara, као uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu.

foto: RTC

You May Also Like

BALKANSKI U OKRUŽNOM DERBIJU OSTVARIO 12. UZASTOPNU POBEDU

RT Caribrod

BELEŽI SE PORAST BROJA PACIJENATA SA RESPIRATORNIM INFEKCIJAMA

RT Caribrod

PREDSEDNIK OPŠTINE DIMITROVGRAD VLADICA DIMITROV PRIMIO NEKADAŠNJU OLIMPIJSKU ŠAMPIONKU IZ BUGARSKE TEREZU MARINOVU I AKTUELNOG SVETSKOG JUNIORSKOG REKORDERA DRAGUTINA TOPIĆA

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *