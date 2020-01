SREDSTVA ZA AUTOPUT STRUMA BIĆE PREUSMERENA ZA AUTOPUT I PRUGU KALOTINA – SOFIJA?

Da podsetimo, izgradnja 17 kilometara duge deonice od Dragomana do Slivnice počela je u maju i jedan deo autoputa u poluprofilu već je u upotrebi, a završetak lota na kome radove izvodi bugarska firma GBS očekuje se krajem ove ili početkom naredne godine. Očekuje se da izgradnja druge deonice od Kalotine do Dragomana, za koju je izabran konzorcijum austrijskog Štrabaga, započne u martu, sa rokom završetka od 2 godine. Ova deonica dužine 14,5 kilometara delimično se finansira iz mehanizma „Povezana Evropa“ Evropske Unije.

