SREBRO ZA MARKA TODOROVA U EKIPNOM NASTUPU NA PRVENSTVU BUGARSKE

U subotu i nedelju u Plovdivu u R. Bugarskoj održano je Državno prvenstvo u organizaciji Šotokan karate saveza Bugarske. Na prvenstvu su učestvovali najbolji karatisti bugarskih klubova u disciplinama kate i borbe u različitim kategorijama, iznad 16 godina. Čast da nastupi na ovom prestižnom turniru imao je i Marko Todorov, član i trener karate kluba Ipon iz Sofije, bivši trener i član karate kluba Caribrod. On je nastupio u katama, u kategoriji seniora, starijih od 21 godine, gde je konkurencija bila žestoka, jer je nastupilo 16 najboljih seniora Bugarske. Stigao je do borbe za finale gde je izgubio u susretu za medalju i završio na deobi četvrtog mesta u duelu sa iskusnim 46-togodišnjim protivnikom. Posle duže pauze Todorov se pojavio i kao član kumite tima seniora, starijih od 21 godine, gde je sa kolegama iz kluba Ipon, Asenom Petrovim, Stojanom Kisjovim i Cvetanom Petrovim stigao do samog finala. Takmičenje su završili na 2. mestu i osvojili srebrne medalje.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=karateklubcaribrod&set=a.1378005257465111

foto: KK Caribrod