Spirić i Simić posetili porodice Stojanović i Marinković

Predsednik Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić i načelnik Kosovskomitrovačkog okruga Slavko Simić su zajedno sa geronto-domaćicama obišli korisnike Programa brige o starima i nemoćnima.

Ovim projektom zaposleno je 26 geronto-domaćica na severu Kosova a u Kosovskoj Mitrovici je zaposleno tačnije njih 5, koje obilaze oko 40 korisnika ovog projekta.

Spirić i Simić su obišli Eleonoru Marinković i uručili joj paket kućne hemije a Spirić je tom prilikom istakao da će u ovoj godini, boljitak osetiti svaki građanin Kosovske Mitrovice te da će svakom pojedincu pomoći koliko to dozovljavaju uslovi.

“Boljitak u ovoj godini osetiće svaki građanin Kosovske Mitrovice. Ono što je najneophodije je sloga i jedinstvo a sigurni smo da ćemo svakom domu i svakom pojedincu pomoći na svaki način i onoliko koliko nam mogućnosti nalažu. Nastavljamo da punim intenzitetom brinemo o najosetljivijoj grupi a to su osobe sa invaliditetom kao i stare i nemoćne osobe. Projekat se realizuje sa Ministarstvom za rad socijalne politike kao i sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju kroz čiji program je angažovano 20 ljudi. To je dvostruka uloga u zapošljavanju mladih ljudi kao gde se ogleda i pružanje adekvatne pomoći i svakodnevna poseta licima kojima je to potrebno” rekao je Spirić.

Eleonora Marinković ističe da je itekako zadovoljna projektom i da joj je poseta geronto-domaćice od velike pomoći.

“Ljudi su stvarno mnogo učinili za mene. Ne mogu da se zahvalim i opišem koliko nam je pomogao predsednik Privremenog organa Spirić. Unuka je dobila rešenje za posao kao i ćerka. I stan sam dobila zahvaljujući njima. Mi živimo veoma skromno. Moja geronto-domaćica me stalno obilazi i tu je uvek kada treba nešto da se završi. Sada mi je puno srce jer smo se mnogo namučili a sada imamo mir” kazala je Marinković.

Pomoć se ogleda u tome da geronto-domaćica obilazi stara osobe i lica koja su uglavnom sama i kojima je pomoć preko potrebna. One im pomažu oko sređivanja stana, pomoći oko lične higijene, nabavljanja namirnica, lekova i ostalih potrepština.

Načelnik Kosovskomitrovačkog okruga Slavko Simić je kazao da je zadovoljan radom i poverenjem geronto-domaćica i dodao da će se podrška starijim licima i licima sa posebnim potrebama nastaviti i u ovoj godini.

“Uz koordinaciju Ministarstva za rad i socijalnog staranja, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i lokalnih samouprava, poboljšali smo kvalitet i standard osoba kojima je to potrebno. Zahvalio bih se geronto-domaćicama za odgovornost i zbog toga što brinu o ovim osobama, jer vidim da se uspostavilo poverenje i razumevanje između njih i mislim da će se taj rad nastaviti u tom pravcu. Budžetske mere koje su određene za naš narod na Kosovu i Metohiji omogućiće da se i u toku ove godine realizuju mnogi projekti i podrške licima kojima je to potrebno na terenu” rekao je Simić.

Koordinator projekta Božidarka Dimitrijević se zahvalila na saradnji Centru za socijalni rad jer su korisnici ovog projekta inače i korisnici ovog centra.

“Htela bih da se zahvalim Centru za podršku i inkluziju “Help Net” iz Beograda, takođe Kancelariji za Kosovo i Metohiju a posebnu zahvalnost dugujemo predsedniku Spiriću na nesebičnom zalaganju na ovom projektu. Nadamo se da će se ovaj projekat realizovati i nastaviti i sledeće godine” rekla je Dimitrijević.

Program “Ličnog pratioca osoba sa invaliditetom” gde deca sa posebnim potrebama imaju svog stručnog pratioca koji ih svakog dana dovodi i odvodi iz školske ustanove je takođe uspešno realizovan, a sve u cilju rasterećenja i pomoći roditeljima dece sa posebnim potrebama.

Nakon posete predsednik Spirić i načelnik Simić su zajedno sa svojim saradnicima obišli hram Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice,

Tom prilikom oni su jereju Nenadu Stojanoviću, obezbedili drva za ogrev predviđena za celu sezonu. Najmlađi porodice Stojanović su na poklon dobili i novogodišnje paketiće.

“Nema lepšeg dana i prilike nego kada smo u mogućnosti da dođemo i posetimo porodicu Stojanović – jedine Srbe koji žive u južnom delu našeg grada. U susret božićnim praznicima mi kao opština nastavljamo punu podršku kada je u pitanju prevod dece do škole ali i ogrevna drva ali i ono što je najosnovnije funkcionisanje jedne porodice u ovom periodu. Ova porodica pokazuje da je Kosovska Mitrovica, Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da to tako treba da bude” rekao je Spirić.

Načelnik Simić navodi da je hram Svetog Save jedan od najlepših na Kosovu i da će se srpski narod oko njega uvek skupljati i proslavljati praznike.

“Za nas ne postoji veći zadatak nego da čuvamo, negujemo i poštujemo našu kulturnu baštinu i verske objekte. Dakle, hram Svetog Save je jedna od najlepših građevina na Kosovu i Metohiji i normalno je da ćemo je mi uvek čuvati i da ćemo se oko nje sabirati. Vodi se velika bitka za opstanak ovde na KiM ali bori se i naša crkva kao i svi mi. Gde god je crkva tu je narod a gde god je narod tu je i država. Dok je hrama ovde, očekujemo da ljudi koji su izbegli da se vrate i obezbede perspektivu da ovde žive” rekao je Simić.

Jerej Nenad Stojanović se zahvalio na pomoći i istakao da je to dodatna motivacija za ostanak i opstanak, imajući u vidu da su Stojanovići jedina srpska porodica koja živi u južnom delu Kosovske Mitrovice.

“Zahvaljujem se na poseti koja nama mnogo znači jer mi sada imamo veću snagu i vetar u leđa da ovde opstajemo. Velika zahvalnost i velika pomoć danas za nas jer smo mi jedina srpska porodica koja živi ovde. To nam daje dodatu motivaciju da ostanemo ovde i da sačuvamo naše svetinje i okupljamo se ovde za naše praznike i proslavljamo ih jer je ovaj hram pre svega vaš i on je za sve ljude i sve posetioce jer je Bog jedan i on svima daje život i sve ono što nam je potrebno za taj život” rekao je Stojanović.

Jerej Nenad Stojanović već tri godine služi u hramu Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice.

Hram posvećen prvom srpskom arhiepiskopu pre 1999. godine je bila centralna crkva u Kosovskoj Mitrovici, a u nju su, kako kaže jerej Stojanović, dolazili vernici iz Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića i bila je jedno od omiljenih mesta za okupljanje. Tu su proslavljani Vaskrsi i Božići i u njoj su se krštavali, venčavali i proživljavali svoje žalosti i radosti.

