SNS Mačvanskog, Kolubarskog okruga i Vojvodine osudila Đilasove manipulacije

Ističemo da ni Aleksandar Vučić niti bilo koji funkcioner Srpske napredne stranke nikada nije ni pomenuo, a kamoli uvredio Đilasovu decu. To prosto nije naša politika. Ali, jeste Đilasova, jer kad ne bi bilo tako, nekad bi Dragan Đilas osudio valjda sve monstruozne uvrede koje su njegove pristalice upućivale deci Aleksandra Vučića. Međutim, Đilas ne da nije nikad na to reagovao, već je, naprotiv, ćutke podržavao napade na Vučićevu decu.

You May Also Like