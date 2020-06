SMANJIĆEMO CENU VRTIĆA, IZGRADITI VODOVOD I KANALIZACIJU U SELIMA, A OD BEOGRADA DO DRINE ĆE STIZATI ZA SAT VREMENA!

„Izbori u Šapcu specifični su i možda najvažniji od svih lokalnih, jer je na ovim izborima bukvalno reč o opstanku Šapca, grada koji je devastiran, uništen i unazađen neodgovornom vlašću kriminalnog tandema koji čine Dušan Petrović i Nebojša Zelenović. Već 20 godina Šapčanima vladaju ova dvojica sa svojim saradnicima i misle da je Šabac njihov. Taj slogan koji koriste zapravo objašnjava i ilustruje njihov pristup gradskoj vlasti, ali i gradskoj kasi. To da Šabac nije njihov, nego da pripada Šapčanima biće im jasno već 21.juna kada se prebroje glasovi u našem gradu i kada narod i Srpska napredna stranka počnu pobedničko slavlje“, kaže na početku intervjua za Kurir Dr Aleksandar Pajić, prvi na listi „Aleksandar Vučić – za našu decu“ i kandidat SNS za gradonačelnika u Šapcu.

Oštar ste kritičar Zelenovićeve vlasti. Šta mu najviše zamerate?

– Nebojša Zelenović u ovoj kampanji obećava “kule i gradove”, izmišlja nemoguće i spreman je na sve samo da zadrži fotelju gradonačelnika, vlast i privilegije. Jer njemu je samo do toga stalo. On posle 20 godina nema više šta da obeća, jer za sve što obećava, postoji pitanje zašto do sad nije to uradio. Od 2015. godine do danas Nebojša Zelenović nenamenski je iz gradskog budzeta potrošio 7 miliona evra. A dok je trošio njihov novac, 42 šabačka sela čekala su da im izgradi kanalizaciju. Za sve ove godine 42 šabačka sela nisu dobila ni metar vodovodne ni kanalizacione mreže, Šapčani plaćaju najskuplji vrtić u celoj Srbiji, po gradu niču gradilišta bez info tabli. Ne zna se ni ko gradi, ni šta gradi, a pogotovo koliko to košta.

Često ističete da Šabac ozbiljno kaska za drugim gradovima u kojima je Srpska napredna stranka na vlasti. Šta je, prema vašem mišljenju, Šabac propustio za vreme vlasti Nebojše Zelenovića?

– Šabac je, nažalost, propustio šansu da se razvije i krene krupnim koracima u bolju budućnost kao svi srpski gradovi. Sa Srpskom naprednom strankom Šabac ima budućnost, Šabac jeste grad budućnosti. Pogledajte druge gradove u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka. Šabac iza njih daleko zaostaje. U Valjevu je asfaltirano 97 km puteva, a u Šapcu 80km lokalnih puteva čeka asfaltiranje. Valjevo je finasijski stabilan grad i pored Beograda i Novog Sada je na trećem mestu po kreditnom rejtingu. Pogledajte kakvo je čudo Srpska napredna stranka napravila u Loznici.Izgrađeno je više od 76 km novih puteva, rekonstruisano 47 km. Došla je kineska kompanija „Мinth Automotive Europe “, vrednost investicije 100 miliona evra,američka kompanija Adient, vrednost investicije 20 miliona evra. Znate, jedina velika investicija koju je Šabac dobio je Jazaki koji je u naš grad došao isključivo zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Nebojša Zelenović nikada nije ni pokušao da napravi most saradnje sa republičkom vlašću u interesu Šapčana, ali je zato bezobzirno slagao 1000 ljudi da će ih zaposliti u čeličani Danijeli, koja nikada nije došla u Šabac, jer on nije sposoban da je dovede. Zato će Srpska napredna stranka odmah po preuzimanju vlasti u Šapcu u najkraćem roku u Šabac dovesti dva investitora i otvoriti nova radna mesta. Posebna problem je što je potpuno zapostavio socijalnu politiku. Kako je moguće da u Loznici za vreme vanrednog stanja zbog korona virusa socijalno ugroženim građanima bude podeljeno 13.000 humanitarnih paketa, a u Šapcu nijedan? To govori o vrhunskoj neodgovornosti I ignorisanju potreba onih kojima je pomoć najpotrebnija.

foto: Promo

Vi ste kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Šapca. Šta su vaši prioriteti?

– Naš plan je jasan i konkretan i mi ćemo svoja obećanja, za razliku od Zelenovića, ispuniti. Prvo smanjićemo cenu vrtića u Šapcu, počećemo izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u šabačkim selima, promenićemo odnos prema poljoprivrednim proizvođačima, koji su nepravedno zapostavljeni. Naš poljoprivrednik kad dođe u zgradu lokalne samouprave mora da zna da je dobrodošao, a ne da ide od šaltera do šaltera i da mu se niko ne obraća. Sredstva iz fondova koja će im biti dostupna biće mnogo veća. Raspolagaćemo gradskom kasom odgovorno, pošteno I transparentno. Asfaltiraćemo 80 km seoskih I lokalnih puteva, jer smatramo da kvalitet života na teritoriji Šapca mora biti isti bez obzira na to da li neko živi u centru grada ili na selu. Svi građani su podjednako važni I to je ono što nas razlikuje od Zelenovića za kog seosko stanovništvo ne postoji. Aktivno ćemo raditi na realizaciji projekta izgradnje auto-puta Ruma-Šabac, kao I na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Od Beograda do Drine za sat vremena! To je naš cilj. I to je Aleksandar Vucic ucinio za Šabac I za celu Srbiju. Više je Aleksandar Vucic uradio za Šabac sa Jazakijem I otvaranjem radova na auto-putu I brzoj saobraćajnici, nego Petrović I Zelenović za 20 godina vlasti. I zato pozivam sve Šapčane da 21. juna glasaju za broj 1, za Srpsku naprednu stranku, za listu Aleksandar Vucic- za našu decu! Jer Šabac zaslužuje najbolje!

Foto: Promo