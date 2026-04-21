SEDAM MEDALjA ZA ATLETIČARE „BALKANA“ U VLASOTINCU

Prošlog vikenda u Vlasotincu je održan turnir za mlade talente u disciplinama skok u dalj i bacanje vorteksa, uz učešće preko stotinu sportista iz Vlasotinca, Pirota, Leskovca i Dimitrovgrada. Mladi dimitrovgradski atletičari su u kategoriji „atletske škole“ i u pojedinačnom nastupu osvojili sedam medalja. U kategoriji „atletske škole“ Aleksa Mladenov je osvojio srebrne medalje u obe discipline, Tara Milanov je ponela zlatnu medalju u skoku u dalj i srebro u bacanju vorteksa, Miti Velkov je osvojila srebro u skoku u dalj. U pojedinačnom nastupu Dunja Stavrov je osvojila zlato, а Dunja Petrović bronzu u skoku u dalj. Prema rečima predsednika kluba Aleksandra Markova, dobro su se predstavile i Tea Ivanov i Glorija Tošev, ali su ostale bez medalja.

