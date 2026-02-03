ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SARADNJA OPŠTINE SA INSTITUTOM ZA KRMNO BILJE IZ KRUŠEVCA

Član Opštinskog veća, Dragan Mančev, danas je održao sastanak sa predstavnicima Instituta za krmno bilje iz Kruševca.

Naučni saradnik instiituta, doktor Dejan Sokolović, istakao je da je ova institucija akreditovana kod Vlade Republike Srbije kao naučno istraživačka ustanova koja ima tradiciju, dugu 140 godina.

Efekti jednog ovakvog projekta mogu se očekivati vrlo brzo, kaže viši naučni saradnik instituta doktor Goran Jevtić

Opširnije o ovoj temi, večeras u emisji Aktuelno.

foto i video: Miki Ilić

