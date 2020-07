SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE VOJVODINE, MAČVANSKOG I KOLUBARSKOG OKRUGA

Haos i nered koji su huligani i demonstranti ostavili za sobom posle

sinoćnog divljanja u Beogradu je sramotan prizor i Odbori Srpske napredne

stranke Vojvodine, Mačvanskog i Kolubarskog okruga iskazuju krajnju

osudu.

Rušili su kontejnere, palili automobile, uništavali izloge, kafiće,

restorane, obračunavali se s policijom i to sve u trenutku vanredne

situacije i kada se Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem

bori s koronavirusom i na još više različitih frontova.

Pored nereda i vandalizma koji su pravili, huligani su sinoć učinili još

opasniju stvar – nisu marili za zdravlje građana i strahovito lako širenje

virusa dok su se kretali u grupama bez nošenja maski!

Slikama koje Srbiju sramote ne samo u granicama naše zemlje, nego pred

celim svetom, huligani i vandali su najveći deo nacije učinili

postiđenim i tužnim zbog uništavanja svega što su videli pred sobom.

Još sramotnije je da ovakva vandalska nedela ne dolaze sama od sebe i

nisu „spontana“ kako neki pokušavaju da ih nazovu, već nužno imaju

inspiratora i to u nekome ko bi ponovo da se dočepa vlasti po svaku

cenu. Jasno je da je inspirator huliganima upravo Dragan Đilas, propali

političar i uspešni tajkun, koji svakodnevno šalje poruke pune mržnje,

koji bez imalo skrupula poziva na nepoštovanje zakona i građansku

neposlušnost. On je mozak operacije, koji se, od huliganskog divljanja

nijednog trenutka nije ogradio, niti će se ograditi, već sasvim

suprotno, svojim nastupima redovno pokazuje da se naslađuje nad svakim

zlom koje zadesi državu.

Apelujemo na poštovanje reda i zakona, na ujedinjenje u borbi sa

pandemijom, poštovanje mera, a posebno na to da niko ne zaboravi da se

politička volja pokazuje demokratski, na izborima, a ne primenom sile na

ulicama. Svoju volju je Srbija upravo pokazala 21. juna, dajući apsolutno

poverenje Srpskoj naprednoj stranci i njenom predsedniku i na tome joj

hvala.

Za Vojvodinu, Mačvanski i Kolubarski okrug , za Srbiju – za našu decu!