Saopštenje za javnost

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac upozorio je na konferenciji

za novinare na brojna lažna obećanja, koja je u jeku predizborne kampanje

počeo da daje Nebojša Zelenović.

Aktuelni gradonačelnik Zelenović, videvši da je pred njim izborni debakl,

po nalogu svog mentora Dušana Petrovića svakodnevno besomučno laže u

pokušaju da ponovo obmane Šapčane lažnim obećanjima o nekakvim

projektima, koji postoje samo u njegovoj mašti, ocenio je kandidat Srpske

napredne stranke za gradonačelnika Šapca dr Aleksandar Pajić.

On je upitao kako je moguće da Zelenović sada obećava asfaltiranje 80 km

lokalnih puteva i zašto to nije uradio u proteklih 20 godina, koliko

traje njegova i vlast Dušana Petrovića u Šapcu. I u ovoj kampanji

Zelenović obećava Šabac na Savi iako prstom nije mrdnuo da realizuje taj

projekat, koji je obećavao još 2016. godine, kaže Pajić i posebno ističe

katastrofalne promene, koje je Zelenović uveo u gradskom prevozu.

Autobusi u Šapcu idu na 20 minuta, obeleženi su Zelenovićevim

predizbornim sloganima, a posebna priča je što je Zelenović brutalno

slagao da su izdvajanja iz budžeta za to nula dinara,iako svi znamo da je

potpisan ugovor na 27 miliona evra. Kao slučajno, informacije o javnim

nabavkama nisu dostupne, jer je sajt gradske uprave u izradi, ističe

Pajić i pita ko još u te providne laži Nebojše Zelenovića može da

poveruje.

U jeku kampanje Zelenović i Petrović su priključili 9 domaćinstava na

kanalizacionu mrežu i prave od toga spektakl. Podsećamo, da 42 sela za

njih ne postoje, tamo prema njihovom mišljenju žive građani drugog reda,

koji ne zaslužuju ni vodu ni kanalizaciju i kojima za 20 godina nisu

izgradili ni metar mreže. Sve brutalne laži kriminalnog tandema PetrovićZelenović, narod je prozreo. Ali oni lažu kao nikada do sada u

očajničkom pokušaju da zadrže vlast, privilegije i fotelje. Ali narod

najbolje zna. I narod pita zašto je u Šapcu najskuplji vrtić u Srbiji,

zašto škole nemaju fiskulturne sale i zašto grad propada pod

nedomaćinskom vlašću Petrovića i Zelenovića.

I dok kriminalni tandem Petrović – Zelenović na ta pitanja odgovara novim

lažima, narod će svoj odgovor na njihovu lopovsku vlast dati na izborima 21 juna. Jer narod zna da je glas za Srpsku naprednu stranku, glas za

Šabac, za Srbiju, za svu našu decu!

Do pobede!, rekao je na kraju kandidat Srpske napredne stranke za

gradonačelnika Šapca dr Aleksandar Pajić.

GO SNS Šabac