SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRADSKI ODBOR SRPSKE NAPREDNE STRANKE ŠABAC IZRAZIO JE ZAHVALNOST SVIM ŠAPČANIMA KOJI SU SRPSKIM NAPREDNJACIMA UKAZALI POVERENJE NA PROTEKLIM IZBORIMA

Takođe, pozivamo sve relevantne domaće i međunarodne institucije da se uvere u činjenično stanje i jasnu pobedu Srpske napredne stranke, kaže Pajić i naglašava da će posle 20 godina, Šabac konačno dobiti vlast kakvu zaslužuje. I oko toga nema pregovora. Narod je rekao svoje, a volju naroda ne može da promeni niko. Pogotovo ne Petrović i Zelenović ucenama i pritiscima, koje već vrše na naše odbornike, ne bi li nekako zadržali fotelje. To su samo potezi očajnika i od te priče nema ništa. Šabac definitivno nije njihov. Ovaj grad, kao što smo već više puta rekli, pripada Šapčanima, koji su odlučili da poverenje daju nama, srpskim naprednjacima. Nećemo ih izneveriti. Živeo Šabac! Živela volja naroda! Živela Srbija!, rekao je na kraju kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Šapca dr Aleksandar Pajić. GO SNS Šabac

Na osnovu pregleda 100 zapisnika sa biračkih mesta u Šapcu, utvrđeno je da na čak 97 biračkih mesta nije bilo nijednog prigovora. Na tri biračka mesta zabeleženi su prigovori i to na biračkim mestima 29, 87 i 35. Na dva biračka mesta od navedenih, prigovore su uložili predstavnici Srpske napredne stranke i to zbog kršenja procedure od strane predstavnika Zelenovićeve stranke, a na samo jednom biračkom mestu, Zelenovićev član imao je primedbe na, kako je tvrdio, nepristojno ponašanje predsednika biračkog odbora. Na osnovu svega navedenog, jasno je da Petrović i Zelenović priznaju samo izbore na kojima bi oni pobedili, a jasno je i da se to nije desilo. Nikakvo ponavljanje glasanja ne dolazi u obzir niti sa onima koji žele da prekroje izbornu volju građana po svojoj meri može biti bilo kakve priče o tome, istakao je Pajić. Upozoravamo da nikakve manipulacije nećemo dopustiti i da ćemo svim pravnim sredstvima braniti narodnu volju, koja je za nas svetinja. Glas naroda spremni smo da branimo pred svim nadležnim institucijama, pred ustavnim i upravnim sudom. Branićemo svako biračko mesto i izbornu volju građana.

