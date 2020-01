SAOPŠTENjE ZA JAVNOST GO SNS ŠABAC

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac najoštrije osuđuje pretnje smrću, koje je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputila perjanica Dragana Đilasa, Vesna Pešić. Posle motornih testera u RTSu, vešala na Terazijama i naslovne strane NINa, na kojoj je u Vučića uperen snajper, došli smo do direktnih pretnji po život samog predsednika i to, ni manje ni više, nego od nekada bliske saradnice Zorana Đinđića, koji je stradao od cevi kojom bi Vesna Pešić sada streljala Aleksandra Vučića. Njene pretnje direktna su posledica agresije, koju u politiku unose Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović, koji mesecima direktno, ili preko svojih istomišljenika prete batinama, ubistvom i silovanjem predstavnicima Srpske napredne stranke. Pretnje Vesne Pešić su svakako opasnije, jer dolaze od žene kojom se Savez za Srbiju ponosi, a koja je odnedavno i u Političkom savetu Demokratske stranke. Zato posebno pitamo Zorana Lutovca, da li ga je imalo sramota što u prostorijama, u kojoj i dalje stoje Đinđićeve fotografije, sedi žena koja bi se sa političkim neistomišljenicima obračunavala na isti način kao što je stradao i sam Zoran Đinđić. Vesni Pešić, ali i Đilasu, Jeremiću, Obradoviću i Lutovcu poručujemo da Aleksandra Vučića sa vlasti mogu skloniti samo građani Srbije, a ne njihove cevi i snajperi. Ne plašimo se nikoga, a od nadležnih državnih organa zahtevamo da reaguju i postupe po zakonima Srbije, jer demokratija kakvom je zamišlja Vesna Pešić, zapravo predstavlja poziv na puč i akt je državnog terorizma.

