SAOPŠTENjE ZA JAVNOST GO SNS ŠABAC

On je istakao da je Budimir Pavlović jedan od najvećih dužnika budžetu Srbije i da na današnji dan po različitim osnovama duguje 10 011 203,00 dinara, čime se plasirao na jedno od najviših mesta na listi onih koji duguju novac građanima Srbije i državnom budžetu. To je dokaz da Dušan Petrović, Nebojša Zelenović, Nemanja Pajić i njihova lopovska ekipa upravo traže ljude, koji se za funkcije kvalifikuju, dugovanjem, prevarama i svim onim što ne služi na čast poštenim ljudima, kaže Birmančević.

