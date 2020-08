SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GO SNS ŠABAC

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković ocenio je gostujući na lokalnoj

televiziji da svaka odgovorna vlast, suočena sa izazovom koji nameće virus Covid 19, sluša

struku i sprovodi predviđene mere zaštite od širenja zaraze. Selaković je ocenio da to nije

bio slučaj u Šapcu, gde je došlo do brojnih propusta u radu lokalne samouprave, zbog čega je

naglo skočio broj obolelih.

Ja neću da kažem da je neko to učinio namerno, ali sa zdravljem građana niko ne sme da se kocka

i toga mora da bude svestan i bivši gradonačelnik Zelenović, rekao je Selaković i pozvao na

oprez i poštovanje mera republičkog Kriznog štaba istovremeno podsećajući da su nedavna

okupljanja i nasilni protesti uticali i na porast broja zaraženih i u Beogradu.

Govoreći o predstojećem ponavljanju izbora na 27 biračkih mesta u Šapcu, Selaković je podsetio

na ubedljivu pobedu liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i činjenicu da je ta lista osvojila

više od 30 hiljada glasova Šapčana. Time su građani Šapca dali svoj glas za prosperitet, za

budućnost, za investicije i rekli šta misle o dosadašnjoj politici Nebojše Zelenovića,

propuštenim šansama i činjenici da 42 šabačka sela nemaju ni metar vodovodne ni

kanalizacione mreže, rekao je Selaković.

Osvrnuvši se na nedavnu odluku Gradske izborne komisije Šabac da objedini dva biračka mesta

u Majuru, Selaković je rekao da su to potezi očajnika i da umesto da se stvara gužva na jednom

biračkom mestu, sigurno moglo naći rešenje da građani glasaju na drugoj lokaciji, pošto lokalna

ambulanta nije odgovarajuća za tu namenu. Ipak, odlučeno je da se biračka mesta objedine i to

baš u Majuru, gde je Srpska napredna stranka dobila apsolutnu većinu, ocenio je Selaković.

On je istakao da se srpski naprednjaci neće baviti svojim političkim neistomišljenicima i

njihovim sitnim taktičkim potezima, već krupnim, strateškim planovima za bolji život svih

Šapčana. Naš cilj je izgradnja auto-puta Ruma Šabac sa novim mostom preko Save, izgradnja brze

saobraćajnice do Loznice, izgradnja otvorenog olimpijskog bazena, ali pre svega rekonstrukcija

bolnice, koja je već trebalo da bude u završnoj fazi. Kako je moguće da su ti radovi u gradovima u

kojima je na vlasti Srpska napredna stranka uveliko odmakli, a da u Šapcu nisu ni počeli?,

upitao je Selaković.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke pozvao je sve Šapčane da u što većem broju izađu

na predstojeće ponovljene izbore na 27 biračkih mesta u Šapcu i odluče o razvoju svog grada.

Pobeda je blizu, ali izborni proces još nije završen.

Ne dopustite da Šabac ostane grad propuštenih šansi, već glasajte za rad, prosperitet i

budućnost. Glasajte za listu „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, poručio je Šapčanima član

Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković.

GO SNS Šabac