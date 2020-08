Saopštenje za javnost

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac ocenjuje da bivši gradonačelnik Nebojša Zelenović čini sve i pribegava najbrutalnijim lažima, samo da bi, uprkos jasno iskazanoj izbornoj volji naroda, još koji dan sedeo u fotelji prvog čoveka grada.

Bez trunke sramote i odgovornosti za haos koji je napravio u Šapcu, Zelenović i njemu bliski mediji, pokušava da svali krivicu na svoje političke neistomišljenike i odbrani svoju kriminalnu vlast, kako bi dobio još malo vremena za uništavanje dokumentacije i brisanje tragova o svojim lopovlucima počinjenim tokom proteklih godina njegove vlasti.

Podsećamo, Nebojša Zelenović se tri puta oglušio o direktno upozorenje Gradskog zavoda za javno zdravlje da pooštri mere u gradu zbog opasnosti od širenja infekcije. Jasno je da posle ovih upozorenja nije smeo da organizuje javne događaje, ali umesto da ih otkaže, Zelenović dopušta da se zaraza širi, a cinično u intervjuu njemu bliskom tabloidu, upozorenja zavoda naziva „neprimerenim“.

Da li je za Zelenovića primereno to što je od Šapca napravio žarište virusa Covid 19 i šta o njegovom radu govori činjenica da je dok su se striktno poštovale mere republičkog Kriznog štaba, epidemija u Šapcu bila pod kontrolom? Koliko mu je stalo do građana Šapca govori i činjenica da je kao savetnika angažovao doktora Zorana Radovanovića, koji još nije dokazao da ima licencu za obavljanje poziva, a koji se u borbi protiv virusa ističe pre svega borbom protiv republičkog Kriznog štaba i služenjem niskim političkim interesima Dragana Đilasa.

Besmislenim optužbama o navodnoj kupovini glasova od strane Srpske napredne stranke, Nebojša Zelenović pokušava da minimalizuje svoj izborni debakl i činjenicu da su ga srpski naprednjaci porazili sa čak 12 hiljada glasova razlike. Kupovine glasova se setio, jer je upravo to ono čemu on pribegava zajedno sa svojim mentorom Dušanom Petrovićem.

Činjenica da je načelnik Gradske uprave Milan Vasić svojim drugarima bez konkursa, javnog poziva ili bilo koje zakonom predviđene procedure, a za navodno posmatranje izbora, podelio čak 4 miliona i 200 hiljada dinara budi osnovanu sumnju da je izvršena pljačka, kriminal i kupovina glasova, jer Zelenović bez kriminala ne može da skupi ni deo glasova koje je dobila Srpska napredna stranka.

Za njega je više od 30 hiljada glasova misaona imenica, za Srpsku naprednu stranku to je realnost, odgovornost i obaveza da preuzme vlast po volji naroda i oslobodi Šabac od lažova i kriminalaca koji kupuju glasove, misleći da je sve na prodaju, pa i narod.

GO SNS Šabac