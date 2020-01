Saopštenje za javnost

Da Nebojši Zelenoviću i njegovom mentoru Draganu Đilasu ništa nije sveto i da su u pohodu na golu vlast spremni da gaze i preko svog naroda i srpskog nacionalnog interesa, svedoči najnovija Zelenovićeva izjava o odluci predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne ode u Crnu Goru na Badnje veče.

Na svu sreću, ovaj narod pamti duže od Zelenovića i odlično se seća kako njegov šef Dragan Đilas, kao bliski saradnik tadašnjeg predsednika Borisa Tadića, prstom nije mrdnuo kada se Crna Gora uz njihovu prećutnu podršku odvojila od Srbije. Isti slučaj rastakanja Srbije, priredili su nam i dve godine kasnije, kada takođe prstom nisu mrdnuli da spreče proglašenje nezavisnosti tzv.Kosova i Metohije.

To što je Srbija sa njima na vlasti izgubila za samo dve godine, nezabeleženo je u srpskoj istoriji. Upravo zato je neverovatno da i dalje imaju smelosti da učestvuju u političkom životu Srbije i maštaju o povratku na vlast.

Osvedočeni lopov, čovek koji je ukrao novac građana Šapca i koji za to ima sudsku presudu, umesto da se povuče od sramote iz političkog života, usuđuje se da kritikuje poteze predsednika Vučića, koji osim fantastičnih ekonomskih rezultata, za svoju nacionalnu politiku dobija priznanja svih Srba u regionu. Naravno da Zelenović to ne može da razume, jer on ne razume kad neko radi u interesu srpskog naroda, u duhu svetosavskog zaveta i poimanja naroda, crkve i države.

Neizmerne su razlike između politike Aleksandra Vučića i Zelenovića i njegovih mentora. S jedne strane je državnik, s druge politikanti i lopovi koji su za šaku glasova spremni na sve.

Zato Zelenović ne razume da Vučić nikad ne bi pogoršao položaj srpskog naroda u Crnoj Gori zarad eventualnih političkih poena na domaćem terenu, jer su mu država i naš narod iznad ličnih i stranačkih interesa.

Za razliku od njega, Zelenović, Đilas i društvo iz Saveza za Srbiju pokušavaju da ostvare politički profit na bolnoj i osetljivoj nacionalnoj temi, ponovo napadajući Aleksandra Vučića, ne mareći što uz put ruše i srpski nacionalni interes. Osim ako im upravo to nije cilj.

