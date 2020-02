SAOPŠTENJE ZA JANVOST

Šabačka lopuža Nebojša Zelenović, poznatiji i kao najgori gradonačelnik u istoriji Šapca još jednom je demonstrirao bahatost, jeftino politikantstvo i želju da uprkos svemu, pokuša da zadrži fotelju gradonačelnika kako bi što bliže bio izvoru novca, odnosno budžetu grada, koji je tako besomučno krao. Zelenović, koji se pojavljuje u javnosti kao da je najneviniji čovek na svetu, beskrupulozan je do te mere, da je u stanju da govori na konferenciji za novinare skoro pola sata i da ni jednog trenutka ne kaže, ama baš ni reč o tome da je kriv za krađu pet miliona evra iz budžeta grada.

Naviknuti na njegove prljave trikove, nismo ni očekivali da se pokaje. Ali zapanjila nas je činjenica da nije pokušao ni da se odbrani, već nastavlja, kao papagaj, svoju priču o tome kako je pošten, nevin i nije kriv.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac zato pita Nebojšu Zelenovića, da li on stvarno misli da je ovaj narod glup? Da li on stvarno misli da će narod verovati njemu okorelom prevarantu, a ne Apelacionom sudu u Novom Sadu, koji je jasno saopštio da je slučaj zastareo?

Možda Zelenović nije razumeo, ali Apelacioni sud nije rekao da je on nevin, nego da je slučaj zastareo. Tako da nam opet ostaje presuda Višeg suda u Šapcu, koji je Zelenovića proglasio krivim. Ostao je dužan Zelenović i odgovor na pitanje zašto nije pokazao celu presudu Apelacionog suda, već samo prvu stranu. Pa baš zato što želi da sakrije sopstvenu krivicu i Šapčanima ponovo podvali svoju kandidaturu na predstojećim lokalnim izborima, na koje će, sada je već jasno izaći. Međutim, nije mu lako. Čak i takvom lopovu i licemeru je teško da objasni zaokret od višemesečnog zalaganja za bojkot, ka izborima. Zato, u slepoj panici od gubitka vlasti izmišlja nekakve nove neprijatelje, pa mu se u bunilu priviđa Milan Ostojić Sandokan kao čovek koji mu otima fotelju.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac poručuje Nebojši Zelenoviću da su izbori sve bliži. Mi ih dočekujemo spremni i naša lista biće jasna i transparentna sa ljudima kojima Šapčani veruju i koji od njih neće otimati novac, pa još i kriti da su pred sudom dokazane lopuže. S druge strane, Nebojša Zelenović, kaže da će, ako izađe na izbore morati da nađe ozbiljnu ponudu u vidu politike i ozbiljnu ponudu u vidu ljudi. Podsećamo ga da politiku već ima. Ona se ogleda u besomučnom pljačkanju Šapčana i sistematskom, višegodišnjem uništavanju grada.

Što se ljudi tiče, kaže narod s kim si takav si, pa ni tu nema mnogo čemu da se nada. Osim ako ne polaže nade u svog brata u lopovluku Dušana Petrovića. Taj bi baš imao čime da se preporuči. Ali ne biračima, već pravosudnim organima.

GO SNS Šabac