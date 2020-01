SAOPŠTENJE SRPSKE NAPREDNE STRANKE VOJVODINE

Srpska napredna stranka Vojvodine upozorava da su predstavnici delova opozicije prevršili svaku meru u brutalnoj demonstraciji govora mržnje. Primer za to je poslednji istup Vesne Pešić na društvenoj mreži Tviter i njen skandalozni poziv da se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uperi cev u glavu. Ova objava, koja je direktni poziv na ubistvo predsednika Vučića zahteva neodložnu akciju nadležnih organa. Ona takođe svedoči o bezumnoj mržnji prema samom predsedniku i ogromnoj zavisti i ljubomori na sve fantastične rezultate Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Za razliku od Pešićkinih političkih saboraca, Vučić Srbiju vodi napred, a ne u provaliju bankrota i dugova, bori se za srpski narod na Kosovu i Metohiji, a ne za nezavisnost srpske pokrajine kao što su činili saborci Vesne Pešić. Vučić se za razliku od ovih koji ga napadaju i prete, bori za bolje sutra svih građana Srbije, a ne samo za sebe i svoje račune, profite i džepove, kao Pešićkin saborac i mentor tajkun, Dragan Đilas. Zbog svega navedenog, čvrsto stojimo uz predsednika Vučića, dosledni politici Srpske napredne stranke s verom u narod, koji je već pokazao da ume da razdvoji žito od kukolja. Upravo to je ono što Pešićev u i njene kompanjone najviše žulja. Toliko, da u slepoj nemoći i besu ne prezaju ni od pretnji ubistvom,pokazujući svoje pravo lice i demistifikujući predstavu o sebi kao o predstavnicima građanske Srbije i velikim demokratama.

