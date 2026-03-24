SAOPŠTENJE OPŠTINSKOG ODBORA SUBNORA

Povodom godišnjice od NATO agresije Opštinski odbor SUBNOR-a u Dimitrovgradu oglasio se saopštenjem, u kome se navodi da se ove godine navršava 27 godina od početka napada na Saveznu republiku Jugoslaviju i Srbiju, poznat i kao ,,Nato agresija”, ili kako su ga oni zvali ,,milosrdni anđeo,, i to je bila završna faza rata na Kosovu i Metohiji, koja je trajala od 24. marta do 10. juna 1999. godine. To je ujedno bio i najveći vojni sukob na prostoru Srbije i Crne Gore od vremena drugog svetskog rata. Uzrok NATO bombardovanja je bio slučaj Račak i neuspeh pregovora u Rambujeu. Ishod tih događaja je bio Kumanovski sporazum i rezolucija 1244 što je značilo povlačenje jugoslovenskih institucija, vojske i policije sa Kosova i Metohije. Pokrajina postaje protektorat Ujedinjenih nacija.

Predsednik SUBNOR-a u Dimitrovgradu, Ševko Bašić, podseća da je u NATO agresiji poginulo 249 vojnika i 22 policajca, oko 2.500 je poginulih i 12.000 raseljenih civila, a izazvana materijalna šteta je bila 100 miliona američkih dolara, prema proceni Savezne vlade. Gubici na strani agresora zvanično su bili 2 poginula, 4 povređena i 3 zarobljena vojnika. Uništena su – 2 aviona f-117a i f-16, 2 helikoptera, 47 bespilotnih letilica, 45 krstarećih raketa i 4 velika projektila. Otpor branioca zemlje višestruko nadmoćnijem neprijatelju je bio herojski. Slava svim poginulim sa željom da se tako nešto nikada više ne ponovi, kaže se u saopštenju SUBNORa.

